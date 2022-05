Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Parkrempler

Apolda (ots)

In der Bachstraße in Apolda fuhr am 04.05.2022, gegen 07:55 Uhr eine 36jährige Fahrzeugführerin beim Rückwärtseinparken vor einen dort parkenden PKW. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 300 Euro.

