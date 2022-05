Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trickbetrüger

Weimsr (ots)

Im Verlauf des 04.05.2022 kam es erneut in vier Fällen zu sogenannten Schockanrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Weimar. In zwei Fällen war es die Tochter, in zwei Fällen der Enkel, welche angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätten und jetzt eine Kaution benötigen. Durch die Anrufer wurden Beträge von 17.000,- bis 20.000,- Euro verlangt. Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu Zahlungen. Zwei der angerufenen Personen fragten sofort bei der Tochter bzw. dem Enkel nach.

