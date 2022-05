Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallfluchten

Weimsr (ots)

An einem in der Rudolf-Breitscheid-Straße geparkten VW-Transporter wurde in der Zeit vom 03.05. bis 04.05.2022 vermutlich beim Vorbeifahren der linke Außenspiegel durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Auch im Bereich der Autobahnanschlussstelle Nohra wurde der Spiegel eines Pkw Opel durch ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrzeugführer entfernte sich ebenfalls unerlaubt vom Unfallort. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell