LPI-J: Gunst der Stunde ausgenutzt

Jena (ots) - Als eine 19-Jährige am Dienstagmorgen auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte war, kam sie glücklicherweise mit einem Schrecken davon. In einer Unterführung in der Camburger Straße wurde sie gegen 07 Uhr von einer unbekannten Person an den Schultern gepackt und gegen die Wand gedrückt. Zum Glück kam ein unbekannter Zeuge vorbei und sprach die Beiden an, sodass der Täter von ihr abließ und sich in Richtung Camburger Straße entfernte. Der Täter kann wie ...

