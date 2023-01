LPI-EF: Einbruch in Vereinsheim

Sömmerda (ots) - Am Samstag, den 21.01.2023 gegen 10:45Uhr kam es am Robert-Koch-Platz Sömmerda zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 56-Jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike verbotswidrig die Einbahnstraße Walther-Rathenau-Straße in Richtung Robert-Koch-Platz. Im Kurvenbereich der Straße kommt es in der Folge zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der entgegenkommenden 40- ...

mehr