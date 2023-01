Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrer schwer verletzt

Sömmerda (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023 gegen 10:45Uhr kam es am Robert-Koch-Platz Sömmerda zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Der 56-Jährige Fahrradfahrer befuhr mit seinem E-Bike verbotswidrig die Einbahnstraße Walther-Rathenau-Straße in Richtung Robert-Koch-Platz. Im Kurvenbereich der Straße kommt es in der Folge zur Kollision zwischen dem Radfahrer und der entgegenkommenden 40- Jährigen Pkw-Fahrerin, welche sich ebenfalls nicht an das Rechtsfahrgebot hielt und die Kurve schnitt. In Folge des Fehlverhaltens beider Verkehrsteilnehmer stürzte der Radfahrer und verletzte sich dabei am Kopf sowie am linken Arm und am linken Bein. Ein hinzugerufener Rettungswagen verbrachte die Person zur medizinischen Versorgung in das Klinikum Sömmerda. Die Verletzungen am Kopfbereich wären mutmaßlich weitaus geringer gewesen, wenn der Fahrradfahrer einen entsprechenden Helm getragen hätte. chbe

