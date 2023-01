Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Partnerin verletzt

Erfurt (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es Donnerstagabend zwischen einem Pärchen in der Erfurter Löbervorstadt. Nachdem sie in der Wohnung reichlich Alkohol getrunken hatten, gerieten der 37-jährige Mann und die 38-jährige Frau aneinander. Als sich der Mann weigerte die Wohnung zu verlassen, kam es zur körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Frau verletzt wurde. Auch gegenüber der hinzugerufenen Beamten verhielt sich der 37-Jährige aggressiv. Er versuchte einen Polizisten zu treten. Der Mann wurde der Wohnung verwiesen und die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige erhielt Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell