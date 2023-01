LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots) - Unbekannte brachen in der Erfurter Altstadt in eine Wohnung ein. Wie der Geschädigte der Polizei am Donnerstag berichtete, hebelten die Täter seine Wohnungstür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen einen Laptop, ein Tablet und Bargeld im Gesamtwert von etwa 900 Euro. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei wurde zur Spurensicherung angefordert ...

