POL-WAF: Beckum. Besitzer eines Fahrrads und einer Jacke gesucht

Warendorf (ots)

Am Donnerstagabend (8.6.2023) kontrollierte die Polizei eine Gruppe in einem Waldgebiet am Höxberg. Ein Geschädigter hatte die Beamten informiert, weil die Personen sein gestohlenes Fahrrad dabei hatten. Dieses händigten die Einsatzkräfte dem Beckumer wieder aus, stellten aber ein weiteres Fahrrad fest. Es besteht der Verdacht, dass das Damenfahrrad der Marke Zündapp ebenfalls gestohlen wurde. Bislang gibt es keinen Hinweis auf den Besitzer des grauen Zweirads sowie eine dort gefundene olivgrüne Jacke der Marke Philipp Plein. Wem gehören das Fahrrad und die Jacke? Wer kann Angaben zu möglichen Diebstählen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

