LPI-EF: Erfolgreicher Telefontrickbetrug

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein 39-jähriger Ladendieb wurde am Mittwoch in einem Supermarkt in Kindelbrück festgenommen. Der Mann hatte u. a. Schnaps, Deo und Lebensmittel eingesteckt. Für die Polizei war er kein Unbekannter. Mehrfach war der Täter wegen Diebstahls in Erscheinung getreten. Der 39-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde daher vorläufig festgenommen. Er verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle. Am heutigen Tag wird der Mann einem Haftrichter vorgeführt. ...

