LPI-EF: Nachbarschaftsstreit gipfelt in handfester Auseinandersetzung

Erfurt (ots) - Als Polizist gab sich ein Mann in der vergangenen Nacht in Erfurt aus. Der 35-Jährige hatte sich in einer Bar aufgehalten. Da seine Begleiterin schlief, sollten beide das Lokal verlassen. Damit zeigte sich der Gast offenbar nicht einverstanden. Er holte aus einer Garderobe seine Schreckschusspistole und berichtete Polizeibeamter zu sein. Der Sicherheitsdienst schenkte dem Mann allerdings keinen Glauben und schlug ihm die Pistole aus der Hand. Echte Polizisten ...

