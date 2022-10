Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 29-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Alleinunfall einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin hat sich am Sonntag (9. Oktober) gegen 12 Uhr auf der K 29 ereignet. Dabei befuhr die Fahrzeugführerin die Straße von Faule Butter kommend in Richtung Schönholthausen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrere Male und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Ein Ersthelfer half der Frau, aus dem Fahrzeug zu gelangen. Die 29-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo sie zunächst stationär verblieb. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

