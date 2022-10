Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Sömmerda (ots)

Eine 84-jährige Radfahrerin wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Sömmerda verletzt. Ein 67-jähriger Honda-Fahrer fuhr um die Mittagszeit auf der Salzmannstraße in Richtung Kölledaer Straße. Im Kreuzungsbereich übersah der Mann die Radfahrerin, die auf der Fichtestraße in Richtung Salzstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die 84-Jährige und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell