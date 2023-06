Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Durch Quad gefährdete Fußgänger gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 14.6.2023 wollten Polizisten gegen 19.35 Uhr einen Quadfahrer kontrollieren, den sie auf der Straße Zur Axt in Oelde gesehen haben. Die Beamten fuhren dem Fahrzeug hinterher, um es anzuhalten. Der Fahrer beschleunigte das Quad und flüchtete anstelle zu stoppen. Auf dem Bergelerweg sowie dem Weitkampweg mussten mehrere Fußgänger ausweichen, um das Quad und den nachfolgenden Streifenwagen passieren zu lassen. Die Fahrt des Streifenwagens endete, als der Unbekannte über einen Radweg flüchtete. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. Die gefährdeten Personen werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde zu melden, Telefon 02522/915-0.

