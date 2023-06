Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Mann zeigte sich schamverletzend - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.6.2023, 13.30 Uhr zeigte sich ein Mann in Enniger auf der Lönsstraße, Höhe Hausnummer 29 schamverletzend. Eine Schülerin befand sich auf dem Rückweg von der Schule. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg an einem hellblauen Pkw vorbei. In dem Auto saß ein Mann, der dem Mädchen etwas zurief. Diese schaute daraufhin zu dem Unbekannten, der sich im Pkw hochstreckte, so dass die Schülerin das Geschlecht des Tatverdächtigen sehen konnte. Der Unbekannte ist geschätzt um die 40 Jahre alt, hat eine Glatze, einen braunen Oberlippenbart und mehrere Tätowierungen auf den Armen. Der hellblaue Pkw könnte so groß wie ein VW Polo oder Golf sein. Wer hat das Auto und/oder den Tatverdächtigen am Dienstagmittag auf der Lönsstraße gesehen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

