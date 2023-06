POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 13.6.2023, 13.30 Uhr warf ein Unbekannter auf der Twieluchtstraße in Dolberg einen Stein auf die Windschutzscheibe eines Autos. Der 20-jährige Fahrer des roten Corsas fuhr in Richtung Dolberg, passierte das Waldstück und bemerkte den Mann am Straßenrand. Nach dem Steinwurf flüchtete der Tatverdächtige in den Wald. Die ...

