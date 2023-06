Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Unbekannter warf Stein auf die Windschutzscheibe

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 13.6.2023, 13.30 Uhr warf ein Unbekannter auf der Twieluchtstraße in Dolberg einen Stein auf die Windschutzscheibe eines Autos. Der 20-jährige Fahrer des roten Corsas fuhr in Richtung Dolberg, passierte das Waldstück und bemerkte den Mann am Straßenrand. Nach dem Steinwurf flüchtete der Tatverdächtige in den Wald. Die Windschutzscheibe des Pkws zersprang. Der Flüchtige ist geschätzt 18 bis 25 Jahre alt, trug ein blaues T-Shirt, eine blaue Jeans, ist hellhäutig und trug einen dunklen Bart. Wer hat dort den Unbekannten gesehen? Wer kann Angaben zu dem Gesuchten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

