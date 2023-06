Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Drei Personen bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.6.2023, 13.00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 475 in Höhe Füchtorf. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die B 475 aus Richtung Sassenberg kommend. Der Bad Iburger bog in Höhe der Laerer Straße mit seinem Auto nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 67-Jährigen Sassenbergerin. Bei dem Unfall wurden die Autofahrerin sowie ihre beiden Beifahrer, sechs und acht Jahre alt, verletzt. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die B 475 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

