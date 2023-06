Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfall im Kreisverkehr

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 15.6.2023, 8.25 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreisverkehr Reichenbacher Straße in Warendorf. Eine 34-jährige Warendorferin bog mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 39-jährigen Warendorfer, der den Kreisverkehr mit seinem Fahrrad befuhr. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

