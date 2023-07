Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht am 16.07.2023 - Am Schwimmbad in 64546 Mörfelden-Walldorf OT: Mörfelden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde am 16.07.2023 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:45 Uhr, ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug auf dem Parkplatz des Waldschwimmbads in 64546 Mörfelden-Walldorf, OT: Mörfelden, beschädigt. Nach erster Schätzung beziffert sich der Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug auf 1.000 Euro. Nachdem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105-40060 entgegen.

