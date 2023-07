POL-DADI: Nach Verkehrsunfall: Kind schwer verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen!

Mühltal (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 15.07.2023, 16:00 Uhr und Sonntag, 16.07.2023, 09:00 Uhr wurde in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 4, vor dem dortigen Dönerladen, ein schwarzer Skoda Oktavia an der linken Fahrzeugfront beschädigt. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von ca. 1200 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. ...

