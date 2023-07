Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht Höchst i. Odenwald. Zeugen gesucht!

Im Zeitraum von Samstag (15.07.) 20:00 Uhr bis Sonntag (16.07.) 09:00 Uhr, kam es in Höchst i. Odenwald am Montmelianer Platz zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein auf dem dortigen Parkplatz geparkter, schwarzer Ford C-MAX am hinteren rechten Radkasten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzugehen und den Unfall zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 800,00- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Telefonnummer 06163-9410 entgegen.

