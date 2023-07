POL-DADI: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden Parkplatz Yazgülü, Pallaswiesenstraße - Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Am Freitag, 14.07.2023, zwischen 14:30 Uhr und 15:55 Uhr, wurde in der Grafenstraße 2, gegenüber des Klinikums Darmstadt, ein dort geparkter 1er BMW in grau, durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand am Fahrzeug der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang ...

