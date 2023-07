Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht, 14.07.23, gegen 11:50 Uhr

64572 Büttelborn, OT Worfelden (ots)

Ein Pkw-Fahrerin versuchte in eine Parklücke zu rangieren, auf dem Parkplatz des NETTO-Marktes, in Büttelborn-Worfelden. Ihr Einlenkradius war zu knapp gewählt, so dass sie an einen geparkten Kleinwagen stieß. Hierbei handelte es sich um einen weißen Kleinwagen. Gegen diesen stieß sie hinten links und verursachte vmtl. einen kleinen Sachschaden. Sie setzte im Anschluss ihre Fahrt fort und konnte sich deshalb kein genaues Schadensbild machen. Am Verursacherfzg. entstand ein Lackschaden. Zeugen oder der Eigentümer des beschädigten Kleinwagens setzen sich bitte mit der Polizeistation Groß-Gerau - Telefon 06152-1750 - in Verbindung.

