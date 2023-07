Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Parkplatz Penny-Markt, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023 zwischen 12:00 und 12:20 Uhr, kam es auf dem Penny Parkplatz in Mörlenbach zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein weißer Citroen am Fahrzeugheck beschädigt, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte unter der Tel. 06252 7060 an die Polizeistation in Heppenheim.

