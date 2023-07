POL-ERB: Polizei sucht Unfallverursacher nach Verkehrsunfall mit Sachschaden

Kelsterbach (ots) - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Donnerstag (13.7.) zu einem Brand von vier aneinandergrenzenden Gartenparzellen im Mühlgrabenweg, bei dem unter anderem eine Holzhütte abbrannte. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

mehr