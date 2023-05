LPI-NDH: Körperverletzung

Nordhausen (ots) - Am Samstag, 27.05.2023, ereignete sich um 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall in Mühlhausen in der Grasegasse. Die 31 jährige Fahrerin eines grauen Pkw Citroen touchierte beim ausparken einen neben ihr geparkten Pkw Audi. Hierbei kam es zu Beschädigungen an der Stoßstange und am Rücklicht des Audi. Der Unfall wurde durch die Polizei aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich ...

