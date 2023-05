Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall durch vorsätzlich auf der Fahrbahn platziertes Hindernis verursacht

Eichsfeld (ots)

Am Sonntag, 28.05., 06:40 Uhr ereignete sich auf der L 1012 zwischen Kirchohmfeld und Worbis ein Verkehrsunfall durch ein auf der Fahrbahn liegendes Hindernis. Wie sich im Verlauf der Unfallaufnahme herausstellte, fuhr die 32jährige Geschädigte mit ihrem PKW Opel über einen auf der Fahrbahn liegenden Metallfuß eines vor Ort mutwillig vom Fahrbahnrand herausgerissenen Verkehrsleitpfosten. In der weiteren Folge riss sich die Geschädigte an diesem Gegenstand die Ölwanne auf und verursachte somit eine massive Ölspur bis in die Ortslage Wintzingerode. Die umliegenden Feuerwehren rückten zur Reinigung der Fahrbahn aus. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand verletzt und es entstand nur Sachschaden. Allerdings hätte es durch das Verhalten des unbekannten Unfallverursachers auch wesentlich schlimmer ausgehen können. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die vor der eigentlichen Unfallzeit Personen oder Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten und zur Aufklärung der Tat beitragen können.

