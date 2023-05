LPI-NDH: Bei Briefzustellung ins Bein gezwickt

Eichsfeld (ots) - Einen Wildunfall mit Rehwild mussten die Beamten der PI Eichsfeld am Sonntag, 28.05. gegen 00:20 Uhr aufnehmen. Die 54jährige Fahrzeugführerin eines PKW Jeep befuhr die Bundesstraße 80 aus Richtung Witzenhausen kommend. Am Ortseingang Hohengandern wechselte das Reh die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von cirka 2.000,- EUR. Das Reh überlebt den Aufprall nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

