Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos aufgebrochen

Suhl (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen an einem Mitsubishi und an einem Seat, die beide in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl geparkt waren, zu schaffen. Sie brachen jeweils die Türen auf, um ins Innere der Autos zu gelangen. Auf der Suche nach Verwertbarem durchwühlten sie die Fahrzeuge. Aus dem Seat fehlt nichts und aus dem Mitsubishi ein geringer Kleingeldbetrag. Die jeweiligen Sachschäden sind hingegen mit über 1.000 Euro pro Fahrzeug um einiges höher. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

