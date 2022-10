Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein

Bad Salzungen (ots)

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Dienstagabend einen 28-jährigen Autofahrer in der Bahnhofstraße in Bad Salzungen. Dabei stellten sie fest, dass er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, was eine Anzeige nach sich zog. Weiterfahren durfte der 28-Jährige natürlich auch nicht mehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell