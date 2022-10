LPI-SHL: Umgestürzter Baum führt zum Unfall

Eisfeld (ots) - Ein Unbekannter schlug am Dienstag in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr die Fensterscheibe einer Wohnung im Steudacher Weg in Eisfeld ein. Er flüchtete anschließend mit einem PKW. Zeugen beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Ein Schaden von etwa 600 Euro entstand. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten oder zum blauen Opel geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer ...

