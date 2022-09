Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrsunfall mit Flucht

Bodenheim (ots)

Am 20.09.2022, gegen 21:00 Uhr kam es in der Rheinstraße in Bodenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang noch unbekannter PKW befuhr die Rheinstraße in Fahrtrichtung Pfarrstraße. In Höhe der Haunummer 31 touchierte dieser einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW VW Passat und beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite dieses Fahrzeuges erheblich. An dem geparkten VW Passat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Der unfallverursachende PKW hielt nach dem Unfall jedoch nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug und/oder dem Fahrer geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (Tel. 06133-933-0) zu melden.

