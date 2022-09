Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung einer Hausfassade durch Graffiti

Undenheim (ots)

In der Nacht vom 16.09.2022 auf den 17.09.2022 kam es in der Staatsrat-Schwamb-Straße in Undenheim zur Sachbeschädigung einer Hauswand durch Graffiti. Die Hauswand wurde mittels schwarzer Sprühfarbe auf einer Fläche von ca. 20 cm x 50 cm besprüht und hierdurch beschädigt. Die Polizei in Oppenheim bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim (06133-933-0) zu melden.

