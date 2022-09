Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Verkehrskontrolle: Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel und Verkehrsunfälle unter Einfluss von Alkohol

Oppenheim (ots)

Am Freitag, den 09.09.2022 gegen 17.40 Uhr wurde ein 23-jähriger Mann aus der VG Rhein-Selz in Mommenheim mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen und kontrolliert. Der Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Auf der Dienststelle wurde dem Probanden eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann muss mit Anzeigen rechnen.

Am Freitag, den 09.09.2022 kurz vor Mitternacht befuhr ein 81-jähriger Mann mit seinem Pkw aus der VG Rhein-Selz in Hillesheim die Bahnhofstraße in Richtung Obergasse. Hierbei touchierte der Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger und setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Im Anschluss fuhr der Mann über das Festgelände der Hillesheimer Kerb. Hierbei fährt er über die Schienen einer Fahrattraktion und beschädigte auch diese. Durch mehrere Besucher der Kerb kann dies der Polizei mitgeteilt werden. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Im Anschluss wurde dem Proband auf der Dienststelle durch den Arzt eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige gegen den Fahrer wurde gefertigt. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 500EUR beziffert.

Am Samstag, den 10.09.2022 gegen 02.00 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass in Mommenheim ein Pkw gegen eine Hausmauer gefahren sei. Im Anschluss sei der Fahrer des Pkw zu Fuß von der Unfallörtlichkeit geflüchtet. Der flüchtige Fahrer konnte jedoch von der Polizei schnell gefasst werden. Bei dem 30-jährigen Mann aus der VG Rhein-Selz konnte mittels Schnelltest ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt werden. Auf der Dienststelle wurde dem Proband eine Blutprobe durch den Arzt entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1100EUR beziffert.

