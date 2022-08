Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Gartenhäuschen aufgebrochen

Guntersblum, Garten-/Koppelgelände (ots)

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19.-20.08.22, 18:00 - 06:30 Uhr, verschaffen sich Unbekannte unberechtigt Zugang zu dem Garten- und Koppelgelände gegenüber der Einfahrt Guntersblum-Süd. Es werden 7 der dort aufgestellten Hütten aufgebrochen. Entwendet werden überwiegend Werkzeuge, wie Akkuschrauber, Motorsägen, Kompressoren und Stromaggregate. Weiterhin werden Pferdetrensen und mehrere Sättel entwendet. An einem auf dem Gelände abgestellten Pkw wird eine Scheibe beschädigt. Der Schaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Am Vortag sind in der Nähe der Koppel drei männliche Personen aufgefallen, die für die sommerlichen Temperaturen ungewöhnlich dick gekleidet waren. Wer kann Hinweise zu den drei Personen geben bzw. wer hat verdächtige Beobachtungen wahrgenommen? Hinweise bitte an die Polizei Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 06133-9330.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell