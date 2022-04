LPI-G: Mann greift Beamten nach Platzverweis an

Gera (ots) - Gera: Rettungsdienst und Feuerwehr kamen gestern Vormittag (11.04.2022) aufgrund eines Verkehrsunfalles in der Salzstraße zum Einsatz. Nach derzeitigen Informationen befuhr kurz nach 10:30 Uhr der Fahrer (82) eines Pkw Ford die besagte Straße in Richtung Gera-Zwötzen. In der Folge geriet er zu weit nach rechts auf den dortigen Bordstein und kollidierte schließlich mit der Wand bzw. der Treppe eines dortigen Hauses. Sowohl am Pkw des Seniors, als auch an der ...

