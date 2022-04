Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: In Straßenbahn eingedrungen - Kripo Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Eine in der Tinzer Straße abgestellte Straßenbahn geriet ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 08.04.2022 - 11.04.2022 verschafften sie sich durch Aufschneiden des aus Gummi bestehenden Gelenkverbinders Zugang zum Inneren der Bahn. Anschließend versuchten die Diebe den in der Bahn befindlichen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Letzten Endes scheiterten sie jedoch an ihrem Vorhaben und verließen die Bahn schließlich ohne Beutegut. Dennoch verursachte ihre Tat einen Schaden im 5-stelligen Eurobereich. Die Bahn selbst war aufgrund eingeleiteten Schienenersatzverkehres für mehrere Tage dort abgestellt worden. Die Kripo Gera ermittelt zum Geschehen und sucht hierbei nach Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden. (RK)

