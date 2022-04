Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Gera (ots)

Gera: Am Montagvormittag (11.04.2022) kam es an der Kreuzung Straße des Bergmanns - Dornaer Straße in Gera zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 23-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Straße des Bergmanns aus Richtung des Stadtzentrums kommend. Als sie nach links auf die Dornaer Straße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem Pkw Renault, der die Straße des Bergmanns aus Richtung Leumnitz befuhr und ihr entgegenkam. Die 42-jährige Fahrerin des Renault wurde durch den Zusammenstoß eingeklemmt und leicht verletzt. Sie musste nach der Bergung zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von mehreren tausend Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es aufgrund der notwendigen Absperrmaßnahmen zu Verkehrsbehinderungen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell