LPI-G: Wohnungsbrand in der Karl-Matthes-Straße

Gera (ots)

Gera: Gegen 09.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei heute Morgen (11.04.2022) in die Karl-Matthes-Straße in Gera aus, nachdem von dort ein Wohnungsbrand gemeldet wurde. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Brandmeldung. Zu diesem Zeitpunkt schlugen aus dem 3.Obergeschoss des vorgenannten Wohnhauses bereits Rauch und Flammen. In der Folge gelang es den Einsatzkräften, alle Bewohner des betroffenen Hauses zügig zu evakuieren und das Feuer zu löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Einem ersten Überblick zufolge entstanden Sachschäden im fünfstelligen Bereich. Eine Wohnung ist zudem nicht mehr bewohnbar. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. (JMV)

