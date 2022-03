Kreis Kleve (ots) - Dreiste Betrüger machen sich offenbar die politischen Ereignisse in der Ukraine zunutze, um an Geld zu gelangen. Aus mehreren Städten im Kreis Kleve - etwa aus Kleve, Goch und Uedem - erreichten die Polizei am Montag (7. März 2022) Meldungen aus der Bürgerschaft, dass aktuell Bettler an Haustüren klingelten. Auf einem mitgeführten Zettel geben die Personen an, angeblich Flüchtlinge aus der ...

mehr