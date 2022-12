Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Diebe entwenden Roller und flüchten

Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots)

Nachdem Kriminelle bereits am Donnerstagvormittag (6.12.) versuchten einen Roller auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Willand-Straße zu entwenden (wir haben berichtet), vergriffen sich Diebe nun erneut an der Örtlichkeit an einem Roller.

Die Diebe entwendeten auf noch unbekannte Weise am Mittwochabend (7.12.), zwischen 18.30 und 22 Uhr, einen schwarzen Roller der Marke Piaggio, Modell Vespa und flüchteten damit unbemerkt.

Zur Tatzeit war das Versicherungskennzeichen "457 WWM" am Fahrzeug angebracht.

Nach momentanem Kenntnisstand beträgt der entstandene Schaden mehrere tausend Euro. Ob die beiden Taten in Verbindung zueinander stehen, ist noch unklar.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0.

Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5388933

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell