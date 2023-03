HZA-A: Zoll: Karriereberatung im Pop-up-Store des Hauptzollamts Augsburg

Hauptzollamt Augsburg

Das Hauptzollamt Augsburg eröffnet vom 22.03.2023 - 29.03.2023 in der Augsburger Fußgängerzone (Annastraße 16, 86150 Augsburg) einen Pop-up-Store zur Karriereberatung. Ziel ist es, für Schülerinnen und Schüler in dem Zeitfenster von 11.30 - 18.00 Uhr für Gespräche zu den Ausbildungsmöglichkeiten und den Dualen Studiengängen beim Zoll präsent zu sein. Durch die Umstellung des Diplom-Studiengangs in einen Bachelor-Studiengang gibt es für den gehobenen Zolldienst erstmals zwei Einstellungstermine. Für das Sommersemester 2024 ist am 15. April 2023 Bewerbungsschluss. Um die vielfältigen Aufgaben, die von der Bundeszollverwaltung wahrgenommen werden, sichtbar zu machen, gibt es neben der Karriereberatung verschiedene Thementage.

Am Eröffnungstag, 22.03.2023, steht der Artenschutz im Fokus. Eine interessante (Dauer-) Ausstellung mit einer Vielzahl an Asservaten informiert darüber, welche Tiere, Pflanzen und Teile davon geschützt sind. Die Innengestaltung des Pop-up-Stores zeigt die verschiedenen Aufgabengebiete des Zolls. Jeden Tag gibt es einen anderen Themenschwerpunkt. Der Zoll ist für die Überwachung des internationalen Warenverkehrs zuständig, am 23.03.2023 steht die Zollabfertigung im Mittelpunkt. Am 24.03.2023 informieren Zollbeamtinnen und Zollbeamte von der Kontrolleinheit Verkehr und der Kontrolleinheit Flughafen Reiseverkehr über ihren Arbeitsalltag beim Zoll. Zollhund Astan, ein passiver Rauschgiftspürhund, wird um 13.00, 14.30, 16.00 und 17.30 Uhr sein Können demonstrieren. Am Samstag wird das breite Thema Verbote und Beschränkungen bei Einfuhren aufgegriffen. Hier wird der Zoll zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger tätig, indem z. B. illegale Waffen sichergestellt werden. Am Montag 27.03.2023 stehen unsere Nachwuchskräfte, die aktuell die Ausbildung bzw. das Duale Studium beim Zoll machen, zusammen mit dem Team Bewerbung im Store und beantworten Fragen. Die Prüfungs- und Überwachungstätigkeiten beim Zoll können sehr verschieden sein. Wer sich über diese Berufsmöglichkeiten vertieft informieren möchte, hat am 28.03.2023 die Gelegenheit dazu. Am letzten Öffnungstag, am 29.03.2023, steht die Finanzkontrolle Schwarzarbeit mit Themen wie Mindestlohn und sozial-versicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse im Fokus. Zu jedem Thementag gibt es ein interessantes Quiz, mit der Möglichkeit kleine Preise zu gewinnen. Beratungsgespräche zu den Ausbildungsmöglichkeiten und den Dualen Studiengängen beim Zoll sind täglich während der gesamten Öffnungszeit spontan möglich.

HINWEIS: Der Bezirk des Hauptzollamts Augsburg umfasst den gesamten Regierungsbezirk Schwaben und Teile von Oberbayern, wie den Raum Ingolstadt.

