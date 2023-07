Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Diebeszug in Erfurt

Erfurt (ots)

Dank des couragierten Handelns mehrerer Zeugen, wurde ein Dieb am Wochenende hinter Gitter gebracht. Eine Diebesbande hatte am Samstag in mehreren Bekleidungsgeschäften zugeschlagen. Zeugen, die das Treiben beobachtet hatten, verfolgten mehrere Täterinnen zu einem Parkplatz. Nach Aufforderung gaben diese einen Teil der Beute aus einem Kofferraum wieder heraus. Anschließend flüchteten die Täterinnen und ein Täter mit dem Auto. Dabei stießen sie gegen eine 40-jährige Frau und durchbrachen eine Schranke. Die Polizei stoppte das Fluchtfahrzeug mit einem 45-jährigen Georgier. Die beiden Frauen waren bereits zu Fuß geflüchtet. Insgesamt wurde Beute im Wert von mehr als 7.500 Euro festgestellt. Der 45-jährige Mann, welcher sich illegal in Deutschland aufgehalten hatte, wurde vorläufig festgenommen. Noch am Wochenende wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. (JN)

