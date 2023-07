Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Telefonladen - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zeugen beobachteten am Samstagabend, 29. Juli, mehrere Personen, die mit brachialer Gewalt die Tür eines Telefonladens in Bochum-Hofstede einschlugen und in das Geschäft eindrangen. Die Flucht gelang ihnen mit einem auffälligen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen und bittet darum, ggf. in dem Kontext gefertigtes Foto- bzw. Videomaterial zur Verfügung zu stellen.

Gegen 23.10 Uhr bemerkten Zeugen am Hannibal Center wie ein Pkw ohne Licht, vermutlich ein älteres Opel Cabrio-Modell mit schwarzem Dach vor den dortigen Telefonladen (Riemker Straße 13-15) vorfuhr. Mindestens zwei evtl. auch drei mit Kapuzenjacken bekleidete Personen stiegen aus und schlugen das Glas der Eingangstür ein und drangen in das Geschäft ein. Kurze Zeit später sollen diese wieder mit Gegenständen in den Händen herausgekommen und mit dem vor dem Objekt abgestellten Fahrzeug in Richtung der Straße In der Provitze, aus der die Täter auch gekommen waren, geflüchtet sein.

In dem Telefonladen wurde mit der Tatbegehung eine Nebelmaschine ausgelöst. Der Rauch führte zu einer Brandalarm-Auslösung im Nachbarobjekt und damit auch zu einem Feuerwehreinsatz.

Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtigen verliefen bislang ergebnislos. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch sachdienliche Angaben machen können. Dabei spielen auch das auffällige Fluchtfahrzeug und der Fluchtweg eine wichtige Rolle.

Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell