Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Gleich zwei Fahrradfahrer erlitten am Montag bei Verkehrsunfällen in Erfurt schwere Verletzungen. Gegen 16:10 Uhr kam es am Schmidtstedter Knoten zu einem Polizeieinsatz. Eine 57-jährige Radfahrerin hatte auf einem Radweg einen anderen Fahrradfahrer rechts überholen wollen. Dieser bog im selben Moment aber nach rechts. Dabei kam es zur Kollision und die Frau stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrradfahrer kam glücklicherweise unverletzt davon. Eine gute Stunde später missachtete ein 57-jähriger Fahrradfahrer am Kaffeetrichter eine rote Ampel. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einer 24-jährigen Autofahrerin, die von der Löberstraße nach links in die Schillerstraße abgebogen war. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer mit schweren Verletzungen zur Behandlung in eine Klinik. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell