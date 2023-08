Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher richten hohen Sachschaden an - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Freibad an der Inselstraße in der Nacht zum Freitag (04.08.2023) einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Täter warfen zwischen 21.30 Uhr und 05.40 Uhr mehrere Scheiben eines Kassencontainers ein und zerstörten im Inneren elektronische Geräte. Im Eingangsbereich beschädigten die Unbekannten unter anderem Werbetafeln, Stühle, Hinweisschilder und Blumenkübel. Beim Versuch das Fenster des Kiosks aufzuhebeln scheiterten die Täter. Darüber hinaus warfen die Unbekannten einen Roller, der auf dem Parkplatz stand, um und beschädigten ihn. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden über 10.000 Euro. Ob die Täter außer einer Sitzbank weitere Gegenstände stahlen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

