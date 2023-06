Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Körperverletzung nach Party

Unnau (ots)

Am Sonntag, den 25.06.2023, gegen 03:15 Uhr kam es im Anschluss an eine Musikveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an welcher mindestens fünf Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren beteiligt waren. Hierbei wurden vier Personen leicht verletzt. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell