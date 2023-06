POL-PDMT: Infostand der Polizei Hachenburg auf dem Sommerfest des Werberinges

Montabaur (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen15:00 Uhr befährt ein Motorradfahrer die L 310 von Höhr-Grenzhausen in Richtung Hillscheid. Höhe der Bergstrasse, biegt ein aus der Gegenrichtung kommender PKW nach links in die Bergstrasse ab. Er übersieht hierbei den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer . Es kommt zum Zusammenstoß. Der Motoradfahrer wird hierbei verletzt. In der weiteren Folge, wird er durch den ...

