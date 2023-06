Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motoradfahrer

Montabaur (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen15:00 Uhr befährt ein Motorradfahrer die L 310 von Höhr-Grenzhausen in Richtung Hillscheid. Höhe der Bergstrasse, biegt ein aus der Gegenrichtung kommender PKW nach links in die Bergstrasse ab. Er übersieht hierbei den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer . Es kommt zum Zusammenstoß. Der Motoradfahrer wird hierbei verletzt. In der weiteren Folge, wird er durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Versorgung verbracht. Die Unfallstelle ist für die Dauer der Unfallfaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell